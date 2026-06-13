 

Трамп объявил о ликвидации лидера венесуэльской преступной группировки Tren de Aragua

13.06.2026, 12:34, Разное
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Дональд Трамп объявил, что американские военные ликвидировали Эктора Рустенфорда Герреро Флореса, известного как «Ниньо Герреро», считавшегося лидером венесуэльской преступной группировки Tren de Aragua, пишет ВВС.

В сообщении, опубликованном в соцсети Truth Social, президент США заявил, что Южное командование США провело «быструю и смертоносную» атаку и «успешно казнило» главу группировки, которую Трамп охарактеризовал как «самую кровожадную террористическую организацию на планете».

К его посту было прикреплено видео, на котором видно, как снаряд попадает в здание, которое затем загорается.

По словам Трампа, операция проводилась в тесной координации с правительством Венесуэлы, при этом он не уточнил, где и когда она произошла. Трамп пообещал найти остальных членов группировки и отправить их «в ад».

Глава Пентагона Пит Хегсет написал в соцсети Х, что удар был нанесен ранее на этой неделе и смерть Герреро подтверждена.


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