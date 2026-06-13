 

«Ненадёжный источник, распространяющий теории заговора»: «Википедия» запретила ссылаться на разведку США из-за доклада о биолабораториях

13.06.2026, 16:00, Разное
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Русская «Википедия» внесла в чёрный список ненадёжных источников национальную разведку США и её руководителя Тулси Габбард. Причиной послужил опубликованный доклад о биологических лабораториях США в 30 странах мира, включая Украину.

Согласно позиции редакторов «Википедии», национальная разведка США распространяет «опровергнутые теории заговора» и следовательно «не отвечает критериям достоверности и фактчекинга» и не может использоваться в качестве источника в статьях или даже аргумента в обсуждениях статей.

«В соответствии с принципами объективности и нейтральности, которых придерживается русская «Википедия», информация чувствительного характера должна быть независимо подтверждена доверенными средствами массовой информации, такими как Deutsche Welle, BBC или «Голос Америки», либо медийными членами Демократической партии США, либо другими объективными источниками», – напомнило руководство энциклопедии.

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


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