 

Медицинский журнал The Lancet требует исключить Израиль из WMA из-за войны в секторе Газы

13.06.2026, 20:03, Разное
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The Lancet, один из двух наиболее авторитетных медицинских журналов в мире, опубликовал призыв к приостановке членства Медицинской ассоциации Израиля (IMA) во Всемирной медицинской ассоциации (WMA).

По заявлению авторов публикации, израильская организация «не осудила геноцид палестинцев, разрушение системы здравоохранения в секторе Газы и пытки заключенных».

Эта резонансная публикация, вышедшая в рубрике World Report, знаменует собой очередной этап эскалации бойкота против медицинских и академических институтов Израиля на фоне войны.

В материале сообщается, что петицию с требованием отстранить израильскую ассоциацию от участия в WMA подписали 1150 работников сферы здравоохранения.


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