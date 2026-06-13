 

Самолет израильской компании Arkia случайно поднял по тревоге истребители NATO в Венгрии

13.06.2026, 17:03, Разное
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Израильский пассажирский самолет авиакомпании Arkia, выполнявший рейс из Тель-Авива в Прагу, спровоцировал экстренную ситуацию в небе над Венгрией. При входе в венгерское воздушное пространство экипаж лайнера Airbus A321 по неизвестной причине не вышел на связь с местными авиадиспетчерами.

Поскольку Венгрия входит в NATO, потеря связи с крупным гражданским бортом автоматически активировала протокол безопасности альянса. На перехват «молчащего» самолета незамедлительно поднялись два дежурных военных истребителя Gripen венгерских ВВС.

После того, как военные самолеты сблизились с лайнером, связь удалось восстановить. В итоге инцидент был исчерпан, и самолет благополучно продолжил полет до пункта назначения. В авиакомпании Arkia заявили, что никакой опасности для пассажиров и экипажа не возникало, однако по факту случившегося уже начато внутреннее расследование.


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