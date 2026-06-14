Басманный суд признал сборную России победителем Чемпионата мира по футболу в 2026 году

Басманный суд Москвы полностью удовлетворил иск общественной организации «Русская соборность» о признании незаконным отказ ФИФА допустить российскую сборную к участию в Чемпионате мира по футболу 2026 года.

«Коллективный Запад и примкнувшие к нему продажные спортивные чиновники приняли это решение исключительно потому, что наши спортсмены являются лучшими в мире и неизбежно выиграли бы мундиаль», – сказал глава «Русской соборности» Гамлет Лероян.

В качестве доказательств своей позиции активисты представили заключение авторов нескольких авторитетных Telegram-каналов, а также свидетельские показания искусственного интеллекта – головой помощник «Алиса» от Яндекса прямо в суде назвала отечественную сборную самой сильной на планете.

Если решение суда не будет обжаловано в течение 10 дней, то 23 июня 2026 года Россия станет чемпионом мира по футболу.

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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