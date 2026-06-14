Великобритания впервые задержала судно «теневого флота» России

Вооруженные силы Великобритании задержали в Ла-Манше танкер российского «теневого флота», находящийся под международными санкциями. Об этом сообщил премьер-министр Кир Стармер. Британцы проводят такое задержание впервые.

«Это еще один удар по РФ и напоминание тем, кто подпитывает войну Путина в Украине: вам не спрятаться», – написал он.

Согласно министерству обороны, операция продолжалась шесть часов. К ней были привлечены два корабля королевского военно-морского флота, вертолеты, патрульный самолет Poseidon. На борт танкера Smyrtos высадились коммандос морской пехоты и представители правоохранительных органов.

«Такие операции требуют умения, профессионализма и мужества. Я снимаю шляпу перед нашими военнослужащими и всем, кто в ней участвовал. РФ полагается на «теневой флот», чтобы финансировать конфликт в Украине. Наши действия – удар по незаконной войне Путина», – сообщил министр обороны Дэн Джарвис.

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