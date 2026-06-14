 

Зеленский — «Возможно, соглашение придется подписывать уже не с Путиным»

14.06.2026, 13:04, Разное
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская разведка смогла получить доступ к российским внутренним оценкам ситуации, которые предоставляются президенту РФ Владимиру Путину. «Путину редко подают полностью правдивую информацию без прикрас, однако даже те материалы, которые он получает, позволяют делать определенные выводы», – сообщил он.

«В частности, так называемые прогнозные показатели недовольства россиян Путиным будут неуклонно расти, и его уже сейчас начали приучать к мысли, что рост недовольства не удастся остановить и этот показатель «не выйдет на плато» до сентября, когда в РФ запланированы парламентские выборы», – цитирует Зеленского «Украина 24».

По его словам, Путин получает и информацию о росте протестных настроений в регионах. В результате международного давления, и к выборам российский лидер и партия «Единая Россия» придет с еще более низкими показателями. Тем не менее, РФ продолжает отвергать предложения о мире.

«Внутренняя ситуация в РФ должна убеждать в обратном: в том, что мир нужен. Украина предлагает договориться о достойном мире. Очевидно, тенденции не изменятся, и со временем это может означать, что соглашение придется заключать уже с кем-то другим из РФ – с тем, кто не будет закрывать глаза на реальность», – считает Зеленский.


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