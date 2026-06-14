В день своего 80-летия Трамп слетал на Луну

Президент США Дональд Трамп опубликовал в социальной сети Truth Social отчёт о своём полете на Луну, который хозяин Белого дома совершил в ночь на 14 июня 2026 года.

«Дорогие американцы, в день своего 80-летия я стал первым мировыми лидером в истории, который совершил космический полёт. Более того, я прогулялся по нашему спутнику и поднял там наш великий флаг», – написал Трамп.

Американский лидер пообещал в ближайшее время выпустить трёхчасовой документальный фильм, посвящённый организации его полёту. Оказалось, что Трамп начал готовиться к космическому путешествию ещё два года назад.

«Два года я тренировался каждый день, чтобы соответствовать высоким стандартам нашим великих космонавтов. Я сам управлял кораблём, сам надевал скафандр и сам маневрировал на Луне. Фильм об этом выйдет до конца лета», – пообещал Трамп.

По информации The New York Times, президент США планирует выдвинуть свой фильм на премию «Оскар», а также получить «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля.

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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