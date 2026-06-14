12-й канал — на Параде гордости в Болонье совершено нападение на израильтян

В итальянской Болонье 13 июня подверглись нападению израильтяне, участвовавшие в Параде гордости, и шедшие вместе с ними иранские противники режима аятолл. Об этом пишет новостная редакция 12-го израильского телеканала.

Участники, пришедшие с детьми, шли под флагом гордости со Звездой Давида. Это вызвало возмущение пропалестинских активистов, которые начали толкать израильтян, среди которых была и беременная женщина, обвиняя их в соучастии в геноциде, а иранцев – в том, что они «прислужники сионизма».

Активисты называли их «убийцами», скандировали «В геноциде нету гордости!» и «Квиры знают, на чьей они стороне: свободу Палестине от реки до моря!» – лозунг, призывающий к уничтожению Израиля. призывающий к уничтожению Израиля. «На нас напали, потому что мы евреи», – сказала одна из израильтянок.

Напомним: в конце мая организаторы Парада гордости в Риме запретили участвовать в нем платформам еврейских организаций, представляющих ЛГБТ+ сообщество. Причиной этого стал отказ осудить так называемый «геноцид палестинцев в секторе Газы».

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