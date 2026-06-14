 

Концентрация вредных веществ в армянской минеральной воде упала до допустимых значений

14.06.2026, 16:00, Разное
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Роспотребнадзор сообщил, что концентрация вредных веществ в армянской минеральной воде «Джермук» вновь упала до безопасных значений. В ведомстве подтвердили, что это касается даже задержанных партий, где раньше были выявлены нарушения, – теперь поставщики смогут закончить процесс таможенного оформления и доставить воду в розничную сеть.

Эксперты выявили эти изменения вскоре после согласования даты нового визита премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Москву. Источники в ведомстве сообщили газете «Коммерсант», что столь ранний пересмотр решения объясняется лучшим с 2018 года результатом оппозиционных сил – по итогам выборов партия Пашиняна не получила конституционного большинства.

«Пашинян формально поедет в Москву как победитель выборов, но учитывая, что он не добрал до 66%, он поедет прежде всего как человек, которому нужно договариваться, – рассказал на условиях анонимности директор политдепартамента Роспотребнадзора Иван Шипкин. – С учётом этого факта было решено проявить великодушие и сделать первый шаг навстречу, показать, что мы можем не только вводить ограничения, но и снимать их».

Официально же в ведомстве сообщили, что при проведении первоначальных экспертиз никаких ошибок не допустили, а вредные вещества исчезли из-за «сложных химических реакций, обусловленных течением времени и другими обстоятельствами». В результате «Джемрук», который ещё в мае представлял угрозу для здоровья россиян, уже к концу июня вернётся на полки магазинов.

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


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