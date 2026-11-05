Учёные выяснили, какими амулетами скифы защищали и украшали себя

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05.11.2026, 21:00, Разное
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Российские археозоологи проанализировали редкие находки V–II веков до нашей эры из скифских курганов Северо-Западного Причерноморья и описали популярные талисманы и погребальные ритуалы. Материалы собраны в экспедициях 1995–2024 годов на левобережье Нижнего Днестра. Как отметил соавтор работы, старший научный сотрудник УрФУ Антон Кочнев, речь идёт об амулетах-натуралиях, которые подчёркивают особое отношение скифов к животным и дополняют представления о зверином стиле в украшениях. Результаты опубликованы в «Нижневолжском археологическом вестнике».

В качестве амулетов-подвесок скифы использовали клыки и когти домашних и диких животных: чаще всего — клыки собак, реже — волков, лисиц и кабанов. Среди уникальных находок — когтевые фаланги медведя, леопарда и орлана-белохвоста. Амулеты из когтей бурых медведей могли быть охотничьим трофеем, а не привезённым экзотическим товаром. Поскольку скифы были бесписьменным обществом, учёные не могут со стопроцентной уверенностью утверждать, что амулеты клали именно для защиты в загробном мире, но точно известно: животные играли особую роль в их жизни и погребальном обряде. Части животных клали в могильники не только как напутственную пищу, но и как амулеты — вероятно, носитель ассоциировался с силой животного, а сам амулет выполнял защитную функцию или подчёркивал статус человека.

Отдельный сюжет — находки костей змей и черепах. В захоронении с женщиной обнаружили 20 позвонков и два ребра взрослого полоза, причём радиоуглеродный анализ показал, что змея жила примерно на полвека позже женщины, рядом с которой было совершено вторичное захоронение мужчины. По мнению учёных, это можно интерпретировать как способ «обезвреживания» потревоженных останков. Аналогично использовали панцири черепах, но уже не скифы, а грабители могил VII–VIII веков: такие находки сделаны в девяти разграбленных курганах. Кроме того, амулет из зуба домашней свиньи и пять клыков кабанов III–II веков до н. э. доказывают, что в этот период скифы разводили свиней и вели оседлый образ жизни. Захоронения с редкими находками, вероятно, принадлежали скифским аристократам.

Фото: пресс-служба УрФУ.

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