Учебно-боевой Як-130М отправится в первый полет летом этого года

Первый опытный образец Як-130М. Фото: ОАК

По словам Василия Прутковского, топ-менеджера ПАО «Яковлев», интегрированного в состав ОАК и Ростеха, в свой первый полет новейший учебно-боевой самолет Як-130М отправится в июне текущего года. В первый раз новинка была продемонстрирована общественности во время проведения форума «Армия-2024».

В том же 2024 году в рамках ОКР, выполненных в интересах Минпромторга России, была разработана конструкторская документация по Як-130М, согласно которой изготавливаются первые его опытные образцы. Всего на первом этапе было запланировано три прототипа.

В основе Як-130М лежит базовый Як-130, разрабатываемый как перспективная модель для обучения пилотированию летчиков военной авиации, а модификацию М (модернизированная) наделили увеличенным боевым потенциалом, что позволило заметно поднять ее конкурентоспособность на зарубежных рынках.

Второй опытный образец Як-130М. Фото: ОАК

Если точнее, Як-130М снарядили радиолокатором модели БРЛС-130Р, передовой оптико-лазерным устройством с тепловизором типа СОЛТ-130К, оборонительным комплексом под названием «Президент-С130», оборудованием связи в составе набора КСС-130 и другим системами. Все это позволяет применять новый Як-130М для решения как учебных, так и боевых задач даже в неблагоприятных погодных условиях, днем и ночью.