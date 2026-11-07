У Белого дома задержан гражданин Венесуэлы, собиравшийся «убить Трампа»

Секретная служба США задержала вблизи Белого дома гражданина Венесуэлы, в машине которого были обнаружены три единицы огнестрельного оружия и десятки патронов. Как сообщило министерство внутренней безопасности, перед арестом мужчина заявил полицейским, что слышит в голове голоса, призывающие его убить президента Дональда Трампа.

Подозреваемый, Рони Йордрекс Гуанипа Чиринос, был замечен из-за подозрительного поведения в автомобиле, припаркованном на Конститушн-авеню в Вашингтоне. Проверка показала, что машина числится в угоне. В салоне правоохранители нашли винтовку типа AR-15, пистолет-пулемет MAC-10 и пистолет Glock.

По данным властей, подозреваемый находится в США нелегально – он был пропущен на территорию страны в период администрации Байдена. Задержанному предъявлено несколько обвинений в преступлениях, связанных с незаконным оборотом оружия и кражей автотранспорта.