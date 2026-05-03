Трамп отреагировал на инициативу Тегерана — «Они еще не заплатили достаточно высокую цену»

Президент США Дональд Трамп написал в принадлежащей ему социальной сети Truth Social, что в ближайшее время изучит новую иранскую инициативу по прекращению войны.

«Скоро я рассмотрю план, который Иран нам направил, но не могу представить, что он окажется приемлемым, учитывая, что они еще не заплатили достаточно высокую цену за то, что сделали человечеству и миру за последние 47 лет», – заявил Трамп.

Ранее, отвечая на вопрос журналистов о возможном возобновлении ударов по Исламской республике, президент США сказал: «Есть вероятность, что это может произойти».

2 мая заместитель министра иностранных дел Ирана по правовым и международным вопросам Казем Гарибабади провел в Тегеране брифинг для иностранных послов, в ходе которого представил иранское предложение по «завершению вооруженного конфликта с США и Израилем». Собрав послов, Гарибабади попытался заручиться поддержкой Китая и России, чтобы те надавили на Белый дом. Гарибабади сообщил, что официальный план по «окончательному прекращению навязанной войны» уже передан Пакистану, выступающему посредником в переговорах. По словам дипломата, Иран готов к любому развитию событий, однако «мяч теперь на стороне Вашингтона», которому предстоит выбрать между дипломатическим путем и продолжением конфронтации. Представитель МИД Ирана подчеркнул, что Тегеран по-прежнему относится к намерениям Белого дома с «пессимизмом и недоверием», но готов отстаивать свои национальные интересы и безопасность. Он также добавил, что вооруженные силы страны находятся в полной боевой готовности для отражения возможной агрессии.

Заявления иранской стороны прозвучали на фоне сообщений о том, что президент США Дональд Трамп отверг последние инициативы Тегерана, назвав их неудовлетворительными, и пригрозил возобновлением ударов, если условия сделки не будут пересмотрены в пользу Вашингтона.