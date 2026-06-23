Отчет минобороны РФ об «СВО» в Украине. 1581-й день войны

Минобороны РФ 23 июня 2026 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют «специальной военной операцией».

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти данные сохраняются в нашем архиве.

«Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Вольная Слобода, Бачевск и Новая Сечь Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированиям механизированной и мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Колодезное, Казачья Лопань и Белый Колодезь Харьковской области. Противник потерял свыше 215 военнослужащих, 12 автомобилей, две станции радиоэлектронной борьбы и станцию контрбатарейной борьбы RADA RPS-42 израильского производства. Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Самборовка, Червоный Оскол, Гусинка Харьковской области, Волчий Яр и Щурово Донецкой Народной Республики. В населенном пункте Красный Лиман Донецкой Народной Республики штурмовые отряды 25-й армии продолжают вести наступательные действия и уничтожать разрозненные подразделения ВСУ. Подразделения 67-й мотострелковой дивизии в северо-западной части города овладели пятью опорными пунктами противника и очистили от украинских вооруженных формирований 52 здания. В результате огневого поражения за сутки в городе уничтожено до 35 боевиков, два автомобиля, квадроцикл, четыре дистанционно управляемых роботизированных комплекса, склад боеприпасов и 11 пунктов управления беспилотными летательными аппаратами. Всего в полосе ответственности группировки войск «Запад» потери противника составили свыше 200 военнослужащих, боевая бронированная машина «Senator» канадского производства, 13 автомобилей, два артиллерийских орудия и станция радиоэлектронной борьбы. Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям четырех механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Алексеево-Дружковка, Ореховатка, Николайполье, Высокоивановка, Пискуновка, Малиновка, Краматорск и Николаевка Донецкой Народной Республики. За сутки от украинских боевиков освобождено 128 зданий. ВСУ потеряли до 90 военнослужащих, 22 автомобиля, орудие полевой артиллерии, три квадроцикла, станцию радиоэлектронной борьбы, 29 наземных робототехнических комплексов и 22 пункта управления беспилотными летательными аппаратами. Всего в полосе ответственности «Южной» группировки войск противник потерял свыше 185 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 24 автомобиля, орудие полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Новогригоровка Днепропетровской области, Доброполье, Золотой Колодезь, Новогришино, Анновка, Грузское, Рубежное и Красноярское Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооруженных формирований составили до 330 военнослужащих, три боевые бронированные машины, шесть автомобилей и артиллерийское орудие. Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, двух десантно-штурмовых, штурмовой бригад и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Александровка, Гавриловка, Маломихайловка, Покровское, Водяное Днепропетровской области и Любицкое Запорожской области. Противник потерял свыше 315 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, орудие полевой артиллерии и семь автомобилей.️ В населенном пункте Константиновка Донецкой Народной Республики соединения и части «Южной» группировки войск продолжили наступление на всех направлениях, уничтожая разрозненные группы противника в юго-западной части населенного пункта. Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям бригады теробороны в районах населенных пунктов Орехов и Малокатериновка Запорожской области. Уничтожены более 50 военнослужащих ВСУ, артиллерийское орудие, 12 автомобилей и пять станций радиоэлектронной борьбы. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, складам горючего, используемым ВСУ, цехам производства и местам хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 13 управляемых авиационных бомб, пять крылатых ракет воздушного базирования «Storm Shadow» производства Великобритании и 462 беспилотных летательных аппарата самолетного типа».

По версии МО РФ, всего с начала проведения «специальной военной операции» уничтожены: 671 самолет, 284 вертолета, 167506 беспилотных летательных аппаратов, 662 зенитных ракетных комплекса, 29880 танков и других боевых бронированных машин, 1746 боевых машин реактивных систем залпового огня, 35464 орудия полевой артиллерии и миномета, 64732 единицы специальной военной автомобильной техники.

В эти данные не включены сведения по Курской области РФ, значительную часть территории которой более восьми месяцев удерживали силы ВСУ. С точки зрения властей РФ, «спецоперация» на территории Украины и «спецоперация» в Курской области были разными военными операциями. 26 апреля 2025 года начальник генерального штаба вооруженных сил РФ генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины. С этого дня минобороны РФ перестало давать отдельные отчеты по Курской области.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями «Медиазоны» и BBC) составляют убитыми более 221200 человек (по известным именам) или около 352 тысяч (по делам о наследстве).

В конце мая 2026 года Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ), отвечающий за радиоэлектронную разведку, сообщил, что с начала в 2022 году полномасштабного вторжения в Украину РФ потеряла только убитыми почти 500 тысяч человек.

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести более 191 тыс. украинских военнослужащих.

По последним опубликованным данным ООН, с 24 февраля 2022 года в Украине была подтверждена гибель примерно 15400 мирных жителей, в том числе около 800 детей; более 42000 гражданских, включая примерно 2600 детей, получили ранения. В ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных случаях, реальные потери, вероятно, значительно выше. Украинские власти и местные администрации говорят о десятках тысяч погибших гражданских, прежде всего с учетом Мариуполя и других оккупированных территорий, где независимая проверка невозможна.

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