 

Две израильтянки задержаны в аэропорту Кракова с 50 кг ката

23.06.2026, 15:15, Разное
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Две израильтянки 23 и 24 лет из ультраортодоксальной общины были задержаны таможенниками в аэропорту Кракова в Польше по подозрению в провозе в багаже 50 килограммов ката.

Свежие листья ката содержат два активных психотропных вещества: катин и катинон. Они вызывают стимулирующий эффект, умеренную эйфорию и возбуждение. Под их влиянием люди становятся разговорчивыми и эмоционально неустойчивыми. Кат может спровоцировать неадекватное поведение и гиперактивность. Однако оба активных вещества улетучиваются из растения через 20 часов после того, как оно срезано.

В 2019 году, после задержания нескольких израильских туристов в Европе с катом, министерство иностранных дел выпустило специальное предупреждение, в котором говорилось, что во многих странах кат запрещен, а его контрабанда может привести к крупному штрафу или тюремному заключению в зависимости от местного законодательства.

В отделе МИДа по работе с израильтянами, находящимися за границей, отмечают, что существует подозрение, что третьи лица используют наивность и незнание законов израильтянами для контрабанды запрещенных веществ.


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