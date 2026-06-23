Wikipedia заблокировала одного из своих основателей Ларри Сэнгера

Ларри Сэнгер, один из основателей Wikipedia, бессрочно заблокирован и лишен возможности редактировать страницы онлайн-энциклопедии. Издание «Исраэль а-Йом» отмечает, что одной из причин блокировки стала его произраильская позиция.

Сэнгер, который вместе с Джимми Уэйлсом запустил Wikipedia в 2001 году, ранее объявил о создании «Википроекта интеллектуального разнообразия». По его словам, инициатива должна была вернуть энциклопедию к первоначальным принципам нейтральности и прозрачности.

Группа редакторов расценила действия Сэнгера как недопустимую попытку организованного привлечения сторонников к обсуждениям. Среди других претензий назывались «неконструктивный вклад» и попытка раскрыть личности влиятельных анонимных редакторов.

«Исраэль а-Йом» пишет, что одним из инициаторов его блокировки был редактор под ником TarnishedPath, ранее участвовавший в спорах вокруг статей о сионизме и войне в Газе.

Сам Сэнгер утверждает, что нынешняя Wikipedia отошла от первоначальных принципов проекта. По его словам, в сообществе редакторов доминирует «глобалистская, академическая, светская и прогрессивная» повестка, а решения принимает узкая группа анонимных администраторов.

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