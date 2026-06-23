 

Путин заявил о готовности к переговорам с Украиной

23.06.2026, 19:49, Разное
  Поддержать в Patreon

Президент РФ Владимир Путин заявил 23 июня, что Российская Федерация готова к переговорам с Украиной – на основании договоренностей, достигнутых в Стамбуле. Он также призвал учитывать «модальности», обсуждавшиеся в Анкоридже, и ситуацию на земле.

«Россия, как уже не раз говорилось, готова к мирным переговорам с Украиной. Готова на базе договоренностей, которые были достигнуты еще в Стамбуле и были парафированы украинской делегацией. Значит, все их устраивало», – цитирует российского лидера агентство «Интерфакс».

При этом Путин назвал терроризмом украинские удары по гражданской инфраструктуре РФ. «Они не меняют и не могут повлиять, не в состоянии повлиять на события, происходящие на фронте, на линии боевого соприкосновения», – заявил он.

Согласно публикациям СМИ, в ходе состоявшихся в Стамбуле весной 2022 года был подготовлен проект договора, согласно которому Украина отказывалась от участия в военных блоках, ограничивала численность армии и декларировала безъядерный статус. При этом она получала гарантии безопасности.

Украина де-факто признавала Крым подконтрольной РФ территорией. Статус оккупированных территорий на востоке страны должен был решаться на переговорах Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В прошлом Путин уже заявлял о готовности вернуться к Стамбульским договоренностям, однако после саммита в Анкоридже с президентом США Дональдом Трампом в августе 2025 года потребовал, чтобы Украина уступила полностью также Донецкую и Луганскую области, на что, по сути, там согласился Трамп.


Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

23.06 / Минтруд: отработки в пользу государства для жителей сельской местности не стоит сравнивать с барщиной

23.06 / Wikipedia заблокировала одного из своих основателей Ларри Сэнгера

23.06 / В Вашингтоне проходит пятый раунд переговоров между Израилем и Ливаном

23.06 / Зюганов признался, что не любит кошек и окрошку – как на кефире, так и на квасе

23.06 / Две израильтянки задержаны в аэропорту Кракова с 50 кг ката

23.06 / Ночь на 23 июня стала самой жаркой в истории Франции

23.06 / Гаджет для путешественников Aironox Go погладит одежду за считанные минуты

23.06 / Новое исследование показало, что вейпинг — вероятная причина рака легких и полости рта

23.06 / Сладкая жевательная резинка сделала свекольный сок еще полезнее для здоровья

23.06 / Мамдани отказался брать назад слова, ставшие основанием для обвинений в антисемитизме

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике