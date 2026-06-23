Путин заявил о готовности к переговорам с Украиной

Президент РФ Владимир Путин заявил 23 июня, что Российская Федерация готова к переговорам с Украиной – на основании договоренностей, достигнутых в Стамбуле. Он также призвал учитывать «модальности», обсуждавшиеся в Анкоридже, и ситуацию на земле.

«Россия, как уже не раз говорилось, готова к мирным переговорам с Украиной. Готова на базе договоренностей, которые были достигнуты еще в Стамбуле и были парафированы украинской делегацией. Значит, все их устраивало», – цитирует российского лидера агентство «Интерфакс».

При этом Путин назвал терроризмом украинские удары по гражданской инфраструктуре РФ. «Они не меняют и не могут повлиять, не в состоянии повлиять на события, происходящие на фронте, на линии боевого соприкосновения», – заявил он.

Согласно публикациям СМИ, в ходе состоявшихся в Стамбуле весной 2022 года был подготовлен проект договора, согласно которому Украина отказывалась от участия в военных блоках, ограничивала численность армии и декларировала безъядерный статус. При этом она получала гарантии безопасности.

Украина де-факто признавала Крым подконтрольной РФ территорией. Статус оккупированных территорий на востоке страны должен был решаться на переговорах Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В прошлом Путин уже заявлял о готовности вернуться к Стамбульским договоренностям, однако после саммита в Анкоридже с президентом США Дональдом Трампом в августе 2025 года потребовал, чтобы Украина уступила полностью также Донецкую и Луганскую области, на что, по сути, там согласился Трамп.

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