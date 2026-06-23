В Вашингтоне проходит пятый раунд переговоров между Израилем и Ливаном

В госдепартаменте США начался пятый раунд переговоров между Израилем и Ливаном. Об этом сообщило посольство Израиля в Вашингтоне.

Согласно сообщениям ливанских СМИ, переговоры продлятся три дня и завершатся публикацией декларации о намерениях. Предполагается, что сегодняшний день будет посвящен политическим аспектам, в среду – будут обсуждаться вопросы безопасности, в четверг – делегации вновь вернутся к политическим аспектам.

Министр иностранных дел Ливана Юсеф Раджи призвал арабские страны поддержать выведение «ливанского направления» из продолжающихся переговоров между США и Ираном. Это заявление он сделал во время заседания Лиги арабских государств.

Корреспондент ливанского независимого телеканала «Аль-Джадид» сообщил из Вашингтона, что в ходе переговоров будет обсуждаться вопрос об обмене останков израильского штурмана Рона Арада на ливанских граждан, находящихся в израильских тюрьмах.

Отметим, что новостная служба «Кан» передала, что источник в Иерусалиме опроверг информацию о том, что в ходе переговоров будет обсуждаться вопрос возвращения останков Рона Арада, пропавшего без вести в мае 1988 года.

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