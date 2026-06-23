Зюганов признался, что не любит кошек и окрошку – как на кефире, так и на квасе

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в ходе предвыборного митинга в Иваново ответил на вопрос о том, как партия собирается бороться с бродячими собаками в случае победы на выборах. По словам коммуниста, собаки – «друзья пролетариата», поэтому никаких мер против них он предпринимать не будет.

«Зачем бороться с собачками? Не будем мы с ними бороться, пусть множатся. Они плохих людей могут укусить, а хороших – никогда. Лично меня не кусают, у меня Саша есть с пистолетом, – сказал Зюганов, показывая своего на охранника. – Лучше против кошатников меры предпринимать. Одна кошка в семье – уже много. Абсолютно мерзкое животное с характером буржуя, взглядом буржуя, манерами буржуя. Ненавижу кошек, поэтому и театр сыну передал».

Глава КПРФ не уточнил, о каком театре идёт речь, но также добавил, что ненавидит окрошку на кефире, и вызвал тем самым негодование многих избирателей, присутствовавших на встрече. После этого он сказал, что «окрошка на квасе тоже помои».

«Будете за меня голосовать? Хотите ещё? Ну вот то-то же», – добавил он и уехал со встречи.

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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