 

Зюганов признался, что не любит кошек и окрошку – как на кефире, так и на квасе

23.06.2026, 16:04, Разное
  Поддержать в Patreon

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в ходе предвыборного митинга в Иваново ответил на вопрос о том, как партия собирается бороться с бродячими собаками в случае победы на выборах. По словам коммуниста, собаки – «друзья пролетариата», поэтому никаких мер против них он предпринимать не будет.

«Зачем бороться с собачками? Не будем мы с ними бороться, пусть множатся. Они плохих людей могут укусить, а хороших – никогда. Лично меня не кусают, у меня Саша есть с пистолетом, – сказал Зюганов, показывая своего на охранника. – Лучше против кошатников меры предпринимать. Одна кошка в семье – уже много. Абсолютно мерзкое животное с характером буржуя, взглядом буржуя, манерами буржуя. Ненавижу кошек, поэтому и театр сыну передал».

Глава КПРФ не уточнил, о каком театре идёт речь, но также добавил, что ненавидит окрошку на кефире, и вызвал тем самым негодование многих избирателей, присутствовавших на встрече. После этого он сказал, что «окрошка на квасе тоже помои».

«Будете за меня голосовать? Хотите ещё? Ну вот то-то же», – добавил он и уехал со встречи.

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

23.06 / Wikipedia заблокировала одного из своих основателей Ларри Сэнгера

23.06 / В Вашингтоне проходит пятый раунд переговоров между Израилем и Ливаном

23.06 / Две израильтянки задержаны в аэропорту Кракова с 50 кг ката

23.06 / Ночь на 23 июня стала самой жаркой в истории Франции

23.06 / Гаджет для путешественников Aironox Go погладит одежду за считанные минуты

23.06 / Новое исследование показало, что вейпинг — вероятная причина рака легких и полости рта

23.06 / Сладкая жевательная резинка сделала свекольный сок еще полезнее для здоровья

23.06 / Мамдани отказался брать назад слова, ставшие основанием для обвинений в антисемитизме

23.06 / Сбербанк разрешит оплату опухшим лицом

23.06 / Каспийское море стало меньше на одну Сицилию, но неизвестно почему

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике