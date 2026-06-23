Минтруд: отработки в пользу государства для жителей сельской местности не стоит сравнивать с барщиной

Министерство труда и социальной защиты выпустило разъяснение, в котором категорически отвергло параллели между вводимой системой принудительных отработок для сельских жителей и исторической барщиной. В ведомстве подчеркнули, что если крепостные крестьяне трудились на помещиков, то современные граждане будут трудиться на благо всего государства.

За уклонение от отработок предусмотрены штрафы и ограничение на получение некоторых государственных услуг, что, по заверению чиновников, никак не напоминает крепостное право – потому что в XIX веке никто не давал крестьянам паспорта и не платил им символическую компенсацию продуктами.

В министерстве уточнили, что отработки носят сугубо добровольно-принудительный характер и вводятся исключительно для воспитания у населения трудовой дисциплины и любви к малой родине. Для удобства граждан разработают специальный график, чтобы они могли совмещать отработки с основной работой и ведением личного хозяйства.

«Мы глубоко возмущены попытками провести исторические аналогии, – заявил глава Минтруда Олег Салтыков. – Барщина – это когда ты работал на дядю-помещика, а у нас ты работаешь на родное государство, которое тебя кормит, поит и защищает от внешних врагов. Разница колоссальная: помещик забирал урожай, а мы оставляем вам часть картошки и выдаём талоны на мыло. И вообще, если крестьяне раньше отрабатывали три дня в неделю, то мы просим всего десять дней в месяц! Потом, возможно, сократим немного, если народ покажет хорошую трудовую сознательность».

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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