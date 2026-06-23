 

Шэньчжэнь возглавит рейтинг лучших городских пейзажей мира в 2026 году

23.06.2026, 20:49, Разное
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Согласно новому исследованию сервиса хранения багажа Radical Storage, лучшим городским силуэтом мира в 2026 году признан Шэньчжэнь. При составлении рейтинга учитывались такие показатели, как количество небоскребов выше 150 метров, средняя высота десяти самых высоких зданий, плотность застройки, видимость городского пейзажа ночью и число архитектурных наград.

Шэньчжэнь, расположенный рядом с Гонконгом, получил первое место благодаря впечатляющему количеству высотных зданий и выразительному ночному виду города. На второй строчке оказался Дубай, известный своими сверхвысокими небоскребами и самым высоким зданием планеты – Бурдж-Халифой. Замкнул тройку лидеров Гонконг.

В десятку лучших также вошли Нью-Йорк, Ухань, Гуанчжоу, Шанхай, Куала-Лумпур, Токио и Чунцин. Примечательно, что восемь из десяти городов находятся в Азии, а европейские города в топ-10 не попали вовсе.

Авторы исследования отмечают, что современные городские панорамы становятся важной частью туристического опыта, а впечатляющие небоскребы и узнаваемые силуэты всё чаще привлекают путешественников не меньше, чем исторические достопримечательности.


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