 

CNN — сбитый в Иране американский пилот рассказал о рое дронов в виде «медузы»

23.06.2026, 21:19, Разное
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Американский пилот, сбитый в апреле в Иране, рассказал представителям разведки, что перед тем как катапультироваться видел необычную картину: множество иранских беспилотников, двигающихся как единое целое. О показаниях пилота рассказал телеканал CNN со ссылкой на четыре осведомленных источника.

Один из собеседников телеканала рассказывает, что пилот описывал структуру, похожую на «медузу» – под крупными беспилотникам, словно «щупальца» находились дроны поменьше. Другой источник телеканала сказал, что пилот также говорил о «минном поле из дронов» в воздухе.

CNN отмечает, что представители американской разведки разошлись во мнениях относительно того, как интерпретировать рассказ пилота. Во-первых, непонятно насколько ясно он помнит детали, так как при крушении самолета получил сотрясение мозга. Во-вторых, в США считали, что технологией, позволяющей создавать многосвязную ячеистую сеть, обладают только РФ и Китай. Если слова пилота верны, то это является тревожным сигналом относительно состояния иранской программы развития беспилотников.


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