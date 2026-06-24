 

В России выяснили, почему нейропротекторы при инсульте хуже работают у пожилых

24.06.2026, 8:00, Разное
  Поддержать в Patreon

Ишемический инсульт развивается при закупорке сосуда, когда участок мозга перестает получать кислород и питательные вещества. При этом часть клеток в центре очага погибает быстро, но вокруг него остается так называемая зона пенумбры — область, где нейроны еще сохраняются и могут быть спасены. Именно на эту зону направлено действие нейропротективной терапии.

В своем исследовании ученые проанализировали образцы ткани головного мозга 154 пациентов в возрасте от 18 до 74 лет, умерших в течение недели после инсульта. С помощью морфологического, иммуногистохимического и молекулярного анализа исследователи оценили, насколько активно нейроны сохраняют метаболическую активность и как быстро запускают механизмы апоптоза — программируемой клеточной гибели.Результаты исследования опубликованы в журнале International Journal of Molecular Sciences.

Выяснилось, что у молодых пациентов даже в зоне повреждения сохраняется значительная часть метаболически активных нейронов. Эти клетки продолжают вырабатывать энергию, поддерживать синтетические процессы и временно сопротивляться гибели, сохраняя потенциал для восстановления.

У пожилых пациентов ситуация оказалась иной: уже в первые сутки после инсульта большинство нейронов в зоне пенумбры теряли признаки метаболической активности, а доля клеток с активированным каспазным каскадом — одним из главных механизмов апоптоза — возрастала почти вдвое. Если у молодых пациентов признаки апоптоза выявлялись у 42% нейронов в зоне пенумбры, то у пожилых — почти у 89%.

Особый интерес вызвал тот факт, что многие нейроны внешне сохраняли нормальную структуру, но уже были функционально повреждены. Это означает, что стандартная морфология не всегда позволяет точно оценить реальный масштаб поражения.

«Мы показали, что с возрастом мозг теряет способность быстро адаптироваться к ишемии на клеточном уровне. У молодых пациентов сохраняется пул метаболически активных нейронов, которые потенциально можно спасти. У пожилых этот резерв резко истощается уже в первые часы и дни. Это может объяснять, почему универсальные нейропротективные подходы, разработанные без учета возраста, не дают одинакового эффекта у разных пациентов», — отметил Григорий Демяшкин, заведующий лабораторией гистологии и иммуногистохимии  Института трансляционной медицины и биотехнологии..

Дополнительный молекулярный анализ показал, что у молодых пациентов сохраняется баланс между сигнальными путями, отвечающими за выживание клетки и контролируемый стрессовый ответ. У пожилых этот баланс нарушается: активируются механизмы, усиливающие воспаление, апоптоз и неконтролируемую аутофагию, что ускоряет гибель нейронов и расширение очага повреждения.

По словам исследователей, именно эти возрастные различия могут объяснять ограниченную эффективность многих нейропротекторов в клинической практике: препараты тестируются на моделях, где клетки еще сохраняют высокий восстановительный потенциал, но у пожилых пациентов биологическая ситуация уже принципиально иная.

В перспективе результаты исследования могут помочь в разработке возраст-ориентированных нейропротективных стратегий — подходов, которые будут учитывать метаболическое состояние нейронов и активировать механизмы клеточного выживания именно у пациентов старших возрастных групп.


Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

24.06 / Ученые научились печатать копии нефтяного керна с точностью 95%

24.06 / «Мертвые души» — израильтянин арестован в США за мошенничество со страховкой Medicaid

24.06 / Топливо на АЗС будут продавать только пользователям мессенджера MAX

24.06 / «Аэромакс» завершил проектирование тяжелого беспилотного вертолета В-700

23.06 / Сенат США принял резолюцию, ограничивающую свободу действий Трампа по Ирану

23.06 / CNN — сбитый в Иране американский пилот рассказал о рое дронов в виде «медузы»

23.06 / Шэньчжэнь возглавит рейтинг лучших городских пейзажей мира в 2026 году

23.06 / Отчет минобороны РФ об «СВО» в Украине. 1581-й день войны

23.06 / Путин заявил о готовности к переговорам с Украиной

23.06 / Минтруд: отработки в пользу государства для жителей сельской местности не стоит сравнивать с барщиной

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике