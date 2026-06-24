Топливо на АЗС будут продавать только пользователям мессенджера MAX

Минэнерго, Минцифры и крупнейшие сети АЗС достигли соглашения, позволяющего стабилизировать ситуацию на розничном рынке топлива. С 25 июня право приобрести любой из видов горючего получат автолюбители, зарегистрированные в национальном мессенджере MAX.

«Регистрация в MAX – приемлемое условие, которое в будущем принесёт пользу каждому гражданину, – пояснил вице-премьер Александр Новак. – Ещё один плюс нововведения – данные платформы оперативно поступают в федеральную систему учёта топлива – контролирующим органам становится доступной вся информация о потреблении горючего теми или иными лицами, и это позволит эффективно бороться со спекулянтами»

В случае злоупотреблений по приобретённым объёмам топлива система автоматически заблокирует пользователю возможность купить тот или иной вид горючего на месяц.

Представители крупнейших АЗС договорились о создании специальных точек, где автолюбителям бесплатно помогут зарегистрироваться в национальном мессенджере и федеральной системе учёта топлива.

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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