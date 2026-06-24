«Аэромакс» завершил проектирование тяжелого беспилотного вертолета В-700

Изображение: ГК «Аэромакс»

Инженеры ГК «Аэромакс», ранее создавшие беспилотные авиационные системы B-120 и B-200, завершили работы по эскизно-техническому проектированию крупного беспилотного вертолета модели В-700. Теперь специалисты займутся созданием конструкторской документации, по которой будет изготовлен опытный образец.

В-700 является беспилотным вертолетом тяжелого типа, способным автономно транспортировать грузы в отдаленные районы, где слабо развита дорожная инфраструктура.

Будущая новинка имеет полезную нагрузку 700 кг при максимальной взлетной массе 3600 кг и отличается дальностью полета до 480 км при крейсерской скорости 200 км/ч.

Также данная БАС будет оснащена системой технического зрения с возможностью построения оптимального маршрута полета с обходом препятствий. При этом В-700 станет одним из крупнейших российских беспилотных вертолетов.

Планируется, что в 2027-2028 годах В-700 пройдет заводские и сертификационные испытания, а получение сертификата типа намечено на апрель 2029 года.

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