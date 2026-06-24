«Мертвые души» — израильтянин арестован в США за мошенничество со страховкой Medicaid

В США раскрыта мошенническая схема, во главе которой стоял житель Израиля Орен Давид Шахар, проживающий в штате Калифорния. Как пишет в среду 24 июня «А-Йом», Орен Давид Шахар подозревается в мошенничестве со страховками, благодаря которому были похищены не менее 27 миллионов долларов из государственной медицинской страховой программы Medicaid.

Против Шахара, жителя города Корона в окрестностях Лос-Анджелеса, предъявлены обвинения в том, что он незаконно регистрировал людей в принадлежащей ему сети хосписов и выплачивал взятки за сохранение регистрации, несмотря на то, что они не нуждались в паллиативной помощи для неизлечимо больных пациентов. По версии следствия, во многих случаях такая регистрация лишала людей доступа к другим медицинским услугам, на которые они имели право, и причиняла им долгосрочный ущерб. Помимо этого, он регистрировал в своих хосписах умерших людей, получая их личные данные от своих сообщников.

Представители обвинения утверждают, что доходы от предполагаемой мошеннической схемы позволили Шахару вести роскошный образ жизни, включая покупку автомобиля Rolls-Royce Phantom стоимостью около 500 тысяч долларов. Сам Орен Давид Шахар виновным себя не признает.

Помимо Шахара, обвинения предъявлены 66-летнему Аврааму Шину из Короны и 57-летней Джинни Чой из Торранса. Им инкриминируются сговор с целью мошенничества в сфере здравоохранения, мошенничество с медицинскими услугами, кража личных данных при отягчающих обстоятельствах, финансовые операции с преступными доходами на сумму свыше 10 тысяч долларов, а также нарушения законодательства о взяточничестве.

Одним из ключевых пунктов обвинения является использование Шахаром персональных данных умерших людей. По данным прокуратуры, Шин и Чхве в 2025 году передавали ему идентификационные данные живых и умерших пациентов, помогая продолжать предполагаемую мошенническую деятельность.

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