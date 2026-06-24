 

Демократические праймериз в Нью-Йорке — полная победа антиизраильских сил

24.06.2026, 9:48, Разное
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На прошедших в штате Нью-Йорк демократических праймериз во всех округах одержали победу кандидаты от прогрессивного лагеря, поддержанные мэром Зохраном Мамдани. Предвыборные мероприятия стали ареной новых нападок на Израиль.

В 10-м округе Нью-Йорка потерпел поражение конгрессмен Дэн Гольдман, выступающий в поддержку Израиля. На промежуточных выборах в Конгресс демократов будет представлять Брэд Ландер, обвиняющий Израиль в геноциде жителей сектора Газы.

Докторант Колумбийского университета Дария-Лиза Авила Шевалье, социалистка и участница антиизраильских манифестаций в этом учебном заведении, будет баллотироваться от демократов в 13-м округе. Она победила председателя объединения испаноязычных конгрессменов Адриано Эспаилата. И в этом случае одним из центральных вопросов стало отношение к Израилю.

Еще одна противница Израиля – Клэр Вальдес – одержала победу в 7-м округе. Ее соперником был председатель муниципального совета Бруклина Антонио Рейносо.

Выборы отражают рост популярности социалистического, антиизраильского лагеря в Демократической партии. Их исход свидетельствует о кардинальных изменениях в партии, которая на протяжении десятилетий была политическим домом американского еврейства.


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