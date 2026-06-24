 

SpaceX испытала возвращаемую грузовую капсулу Starfall

24.06.2026, 10:34, Разное
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23 июня с площадки SLC-40 на мысе Канаверал компания SpaceX с помощью ракеты Falcon 9 успешно запустила новую возвращаемую грузовую капсулу Starfall. Старт носил демонстрационный характер и прошел штатно. После отделения первая ступень ракеты (использовалась уже 29 раз) благополучно приземлилась на морскую платформу A Shortfall of Gravitas в Атлантическом океане.

Starfall — возвращаемая грузовая капсула, выводимая на орбиту, где она может какое-то время выполнять различные миссии, к примеру, экспериментальную, или быть частью орбитальной «базы», для создания изделий в условиях микрогравитации. После окончания миссии ее возвращают на Землю.

Спуск осуществляется по следующей схеме: вначале срабатывают двигатели на сжатом азоте для ориентации, после чего раскрываются парашюты — пилотный, тормозной и основной. Непосредственно перед приводнением происходит отделение теплозащитного экрана из углеволокна.

Размеры капсулы: диаметр — 3,1 м, высота — 75 см, сухая масса — около 2,1 т, масса полезной нагрузки — около 1 т. Помимо чисто гражданских миссий Starfall может использоваться в военных целях, к примеру для быстрого сброса грузов с орбиты в нужную точку в течение нескольких часов, что значительно быстрее, чем с помощью наземной логистики.

Однако окончательное решение о перспективах коммерческой или военной эксплуатации капсулы будет принято только после серии успешных испытаний.Источник &#8212 SpaceX


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