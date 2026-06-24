 

Госдума для защиты от мошенников запретит открывать шлагбаумы по звонку

24.06.2026, 11:15, Разное
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Министерство цифрового развития при поддержке депутата Госдумы от «Единой России» Сергея Боярского утвердило технический регламент, запрещающий открытие шлагбаумов и «умных» ворот посредством голосового вызова. Мера, вступающая в силу с 1 июля 2026 года, направлена на «пресечение мошеннических схем, эксплуатирующих уязвимости аналоговых каналов связи, и защиту граждан от несанкционированного доступа к придомовым территориям».

«Умный» шлагбаум без интернета становится неумным, а иногда и вредным, – отметил Сергей Боярский на заседании комиссии по цифровой безопасности. – При ограничении M2M-симкарт модули ворот теряют возможность верифицировать абонента и могут открываться по ложным сигналам, принимая звонок мошенника за команду от собственника. Мы исключаем этот вектор атаки на физическом уровне, переводя все системы на криптозащищённые приложения».

В качестве единственного легитимного способа активации ворот утверждена интеграция со спутниковой группировкой «Рассвет» от Бюро 1440.

«Если у гражданина кнопочный телефон не поддерживает интернет, для работы с приложением шлагбаума, пусть он его обновит на спутниковый отечественный терминал и тогда открывает ворота сигналом из космоса», – заявил депутат, подчеркнув, что «геостационарная авторизация гарантирует, что ворота откроет только тот, чей цифровой профиль прошёл многофакторную сверку через Госуслуги».

Операторы связи уже начали плановое отключение возможности голосовой связи для M2M-номеров, привязанных к домофонам и шлагбаумам, с перенаправлением трафика на облачные шлюзы Минцифры. Первые пилотные ЖК с космической авторизацией въезда начнут работу в августе. 

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


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