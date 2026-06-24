Инженеры испытали марсоход с «колесами-ящерицами»

Песчаная ящерица Scincus scincus известна своей способностью ловко передвигаться по пескам Сахары. Ученые решили скопировать ее технику «плавания» в сыпучем грунте и воплотили этот принцип в экспериментальном марсоходе. Прототип, разработанный в рамках программы VaMEx Германского космического агентства, предназначен для исследования долины Маринер на Марсе с помощью роя роботов разных типов. И хотя у марсохода есть колеса, они заметно отличаются от обычных.

Профессор Вюрцбургского университета Марко Шмидт воспроизвел волнообразные движения сцинка Scincus scincus в колесах. В прототипе они не просто катятся, а совершают характерные колебательные движения. Первые версии, разработанные совместно с Бременским университетом, были тяжелее и уже обычных пневматических колес, из-за чего проваливались в песок и буксовали. Решение нашлось в изменении формы: колеса сделали более легкими и широкими, что увеличило их плавучесть и снизило проскальзывание.

В результате на рыхлом песке марсоход показал лучшие результаты, чем аналоги с традиционными колесами. Сейчас инженеры планируют доработать конструкцию для улучшения проходимости по пересеченной местности. Если дальнейшие испытания окажутся успешными, конструкция может стать базой для применения в марсоходах будущего.

Источник — University of Würzburg

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