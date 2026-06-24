 

Самый жаркий день в истории Франции, температура превысила 44 градуса

24.06.2026, 13:18, Разное
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23 июня стало во Франции самым жарким днем за всю историю метеорологических измерений. Среднесуточная температура составила 29,8 градусов Цельсия. В Париже столбик термометра поднялся до 40 градусов, а абсолютный рекорд был установлен в департаменте Ланд в окрестностях Бордо – 44,3 градуса.

Закрыто около 800 школ, в парижском регионе отменено 10% поездов. В Бретани осталось без электричества 68000 домов. Более 150 пожарных ведут борьбу с лесным пожаром в районе Луары. Метеорологи проводят параллель с жарой августа 2003 года, унесшей жизни 15000 жителей Франции.

Metéo France объявила красный уровень опасности в 58 из 96 департаментов. На этой территории проживает около 90% жителей Франции. Еще в 31 департаменте уровень опасности оранжевый. Жаркая погода сохранится в ближайшие дни, но в конце недели обещают похолодание.

Отметим, что экстремальная жара зафиксирована также в Испании и Италии, где температура также превысила 40%. В ближайшие дни она распространиться на Центральную и Восточную Европу, в том числе Польшу, Венгрию и Хорватию.


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