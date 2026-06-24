Зюганов пообещал написать донос на каждого проголосовавшего за КПРФ

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов на закрытом совещании региональных отделений заявил, что после выборов лично передаст в органы списки всех избирателей, которые отдадут голоса за его партию. Это, по его словам, единственный способ гарантировать победу партии власти и сохранить стабильность в стране. Ветерану оппозиции важно, чтобы у власти не возникло «иллюзии массовой поддержки» КПРФ.

Доносы будут составляться от руки на фирменных бланках партии, чтобы органы точно знали – информация проверенная. Члены фракции сидели с каменными лицами, но перечить вождю никто не посмел. Зюганов уточнил, что случайные активисты, проголосовавшие за коммунистов, должны быть наказаны, а настоящие партийцы – это проверенные люди, с которыми он сам разберётся.

«Я старый солдат и знаю, что такое дисциплина, – заявил Зюганов. – Пусть за КПРФ голосуют только наши, а всякие случайные пусть идут за другие партии – там настоящая забота о народе. Я эту партию строил, я её и разрушу, если надо. И не вздумайте возражать».

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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