 

Зюганов пообещал написать донос на каждого проголосовавшего за КПРФ

24.06.2026, 13:15, Разное
  Поддержать в Patreon

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов на закрытом совещании региональных отделений заявил, что после выборов лично передаст в органы списки всех избирателей, которые отдадут голоса за его партию. Это, по его словам, единственный способ гарантировать победу партии власти и сохранить стабильность в стране. Ветерану оппозиции важно, чтобы у власти не возникло «иллюзии массовой поддержки» КПРФ.

Доносы будут составляться от руки на фирменных бланках партии, чтобы органы точно знали – информация проверенная. Члены фракции сидели с каменными лицами, но перечить вождю никто не посмел. Зюганов уточнил, что случайные активисты, проголосовавшие за коммунистов, должны быть наказаны, а настоящие партийцы – это проверенные люди, с которыми он сам разберётся.

«Я старый солдат и знаю, что такое дисциплина, – заявил Зюганов. – Пусть за КПРФ голосуют только наши, а всякие случайные пусть идут за другие партии – там настоящая забота о народе. Я эту партию строил, я её и разрушу, если надо. И не вздумайте возражать».

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

24.06 / Палеозоологи нашли старейшее свидетельство разведения декоративных гусей

24.06 / Отчет минобороны РФ об «СВО» в Украине. 1582-й день войны

24.06 / Самый жаркий день в истории Франции, температура превысила 44 градуса

24.06 / Инженеры испытали марсоход с «колесами-ящерицами»

24.06 / Нейроны сломали собственную ДНК, чтобы построить мозг

24.06 / Белые совы использовали лунный свет, чтобы напугать мышей

24.06 / Госдума для защиты от мошенников запретит открывать шлагбаумы по звонку

24.06 / Клетки-«киллеры» и пузырьки из них помогли бороться с устойчивыми к антибиотикам бактериями

24.06 / SpaceX испытала возвращаемую грузовую капсулу Starfall

24.06 / Нейрогель быстро вернул свиньям способность ходить после травмы спинного мозга

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике