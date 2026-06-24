Отчет минобороны РФ об «СВО» в Украине. 1582-й день войны

Минобороны РФ 24 июня 2026 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют «специальной военной операцией».

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти данные сохраняются в нашем архиве.

«Подразделения группировки войск «Север» в результате активных действий установили контроль над населенным пунктом Иволжанское Сумской области. Нанесено поражение живой силе и технике двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Толстодубово, Бачевск, Краснополье и Лесное Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированиям трех механизированных, двух мотопехотных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктах Рубежное, Избицкое, Казачья Лопань, Колодезное, Водяное, Макарово, Ольховатка и Сосновый Бор Харьковской области. Противник потерял свыше 215 военнослужащих, пять автомобилей, артиллерийское орудие, зенитный ракетный комплекс BRAWLR производства США и радиолокационную станцию обнаружения воздушных целей. Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад, бригады охраны генерального штаба ВСУ и двух бригад морской пехоты в районах населенных пунктов Смородьковка, Изюмское, Стецковка, Гусинка, Селище, Нижняя Журавка, Староверовка Харьковской области и Волчий Яр Донецкой Народной Республики. В населенном пункте Красный Лиман Донецкой Народной Республики штурмовые отряды 25-й армии продолжают уничтожение разрозненных подразделений ВСУ. Подразделения 67-й мотострелковой дивизии наступая в западном направлении овладели пятью опорными пунктами противника и 43 зданиями. Завершено уничтожение украинских боевиков из состава 120-й бригады теробороны, блокированных в северо-западной части города. За сутки в городе уничтожено до 30 боевиков, пикап, два квадроцикла, четыре дистанционно управляемых роботизированных комплекса и девять пунктов управления беспилотными летательными аппаратами. Всего в полосе ответственности группировки войск «Запад» потери противника составили более 210 военнослужащих, два бронеавтомобиля, 15 пикапов и артиллерийское орудие. Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям пяти механизированных, горно-штурмовой, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Алексеево-Дружковка, Николайполье, Николаевка и Краматорск Донецкой Народной Республики. В населенном пункте Константиновка Донецкой Народной Республики штурмовые подразделения «Южной» группировки войск продолжили наступление в юго-западной части населенного пункта, уничтожая разрозненные группы противника и одиночных боевиков. За сутки освобождено 114 зданий. ВСУ потеряли до 30 военнослужащих, бронеавтомобиль, 13 автомобилей, два квадроцикла, три артиллерийских орудия, 21 наземный робототехнический комплекс и 21 пункт управления беспилотными летательными аппаратами. Всего в полосе ответственности «Южной» группировки войск противник потерял до 205 военнослужащих, две боевые бронированные машины «Казак», 18 автомобилей, пять орудий полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, штурмовой, воздушно-десантной бригад, бригады беспилотных систем, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты, четырех бригад нацгвардии, бригады теробороны и бригады спецназначения «Азов» в районах населенных пунктов Доброполье, Золотой Колодезь, Светлое, Сергеевка, Веселое, Ивановка, Нововодяное, Грузское Донецкой Народной Республики, Новотроицкое и Новопавловка Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили более 310 военнослужащих, боевая бронированная машина, шесть автомобилей, два артиллерийских орудия и две станции радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск «Восток» продолжают продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, четырех десантно-штурмовых, двух штурмовых бригад, батальона беспилотных систем, трех штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Александровка, Гавриловка, Подгавриловка, Диброва, Просяная, Ивановка, Малиновка, Маломихайловка и Покровское Днепропетровской области. Противник потерял до 465 военнослужащих, боевую бронированную машину, орудие полевой артиллерии и восемь автомобилей. Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям тяжелой механизированной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Малокатериновка Запорожской области и Новоалександровка Херсонской области. Уничтожены до 50 военнослужащих ВСУ, пусковая установка реактивной системы залпового огня HIMARS производства США, шесть автомобилей и три станции радиоэлектронной борьбы. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение центру беспилотных систем сил специальных операций ВСУ, объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, складам боеприпасов и хранилищам горючего, используемым ВСУ, цехам производства и хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, местам их запуска, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 143 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 14 управляемых авиационных бомб и 584 беспилотных летательных аппарата самолетного типа».

По утверждениям российской стороны, всего с начала проведения «специальной военной операции» уничтожены: 671 самолет, 284 вертолета, 168090 беспилотных летательных аппаратов,

663 зенитных ракетных комплекса, 29886 танков и других боевых бронированных машин, 1747 боевых машин реактивных систем залпового огня, 35479 орудий полевой артиллерии и минометов, 64790 единиц специальной военной автомобильной техники.

В эти данные не включены сведения по Курской области РФ, значительную часть территории которой более восьми месяцев удерживали силы ВСУ. С точки зрения властей РФ, «спецоперация» на территории Украины и «спецоперация» в Курской области были разными военными операциями. 26 апреля 2025 года начальник генерального штаба вооруженных сил РФ генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины. С этого дня минобороны РФ перестало давать отдельные отчеты по Курской области.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями «Медиазоны» и BBC) составляют убитыми более 221200 человек (по известным именам) или около 352 тысяч (по делам о наследстве).

В конце мая 2026 года Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ), отвечающий за радиоэлектронную разведку, сообщил, что с начала в 2022 году полномасштабного вторжения в Украину РФ потеряла только убитыми почти 500 тысяч человек.

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести более 191 тыс. украинских военнослужащих.

По последним опубликованным данным ООН, с 24 февраля 2022 года в Украине была подтверждена гибель примерно 15400 мирных жителей, в том числе около 800 детей; более 42000 гражданских, включая примерно 2600 детей, получили ранения. В ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных случаях, реальные потери, вероятно, значительно выше. Украинские власти и местные администрации говорят о десятках тысяч погибших гражданских, прежде всего с учетом Мариуполя и других оккупированных территорий, где независимая проверка невозможна.

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