 

В Британии запретили рекламу известных брендов из-за заявлений о «переработанных» материалах

24.06.2026, 14:49, Разное
  Поддержать в Patreon

Британский регулятор рекламы ASA запретил рекламные объявления Adidas, Uniqlo и Calvin Klein, посчитав их заявления о «переработанных» материалах вводящими покупателей в заблуждение, пишет The Guardian. Компании продвигали одежду и обувь как изготовленные из переработанных материалов, однако, по мнению ведомства, реклама могла создать впечатление, что изделия полностью состоят из вторсырья, хотя доказательств этому представлено не было.

Под проверку попали рекламные объявления в Google: Adidas продвигал «кроссовки из переработанных материалов», Calvin Klein – женские топы из «ответственно произведенных коллекций», а Uniqlo – флисовые куртки и пальто с пометкой «переработанные материалы». Компании утверждали, что их продукция действительно содержит переработанные компоненты и соответствует различным экологическим стандартам, однако регулятор счел такие формулировки слишком категоричными без дополнительных пояснений.

В ASA подчеркнули, что абсолютные экологические заявления требуют особенно убедительных доказательств. По мнению ведомства, потребители должны чётко понимать, какая именно часть изделия изготовлена из переработанного сырья, а не делать вывод, что весь товар произведён исключительно из него.

Решение стало частью более широкой кампании по борьбе с так называемым «зеленым камуфляжем» (greenwashing) в индустрии моды. Ранее аналогичные претензии регулятор предъявлял рекламным кампаниям Nike, Superdry и Lacoste.


Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

24.06 / SpaceX впервые в истории протестировала средство космической доставки грузов в нужную точку Земли

24.06 / Надзорный орган МУС рекомендовал уволить Карим Хана

24.06 / Телефонные мошенники украли все деньги с размороженных Трампом иранских счетов

24.06 / Астрономы нашли древнюю «фабрику» гигантских галактик

24.06 / Плазменный щит укроет Землю от геомагнитных бурь

24.06 / Палеозоологи нашли старейшее свидетельство разведения декоративных гусей

24.06 / Отчет минобороны РФ об «СВО» в Украине. 1582-й день войны

24.06 / Самый жаркий день в истории Франции, температура превысила 44 градуса

24.06 / Зюганов пообещал написать донос на каждого проголосовавшего за КПРФ

24.06 / Инженеры испытали марсоход с «колесами-ящерицами»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике