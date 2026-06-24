 

Телефонные мошенники украли все деньги с размороженных Трампом иранских счетов

24.06.2026, 15:15, Разное
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В ночь на 24 июня 2026 года в США произошло крупнейшее за последние годы преступление в банковской сфере – телефонные мошенники убедили сотрудника Bank of America перевести на анонимный счёт в одном из сомалийских банков 12 миллиардов долларов, которые хранились на счетах правительства Ирана. 

«Эти деньги были заморожены 20 лет, но вчера мы получили факс от Госдепа с требованием снять все ограничения. К сожалению, этим воспользовались преступники, которые ввели в заблуждение стажёра отдела международных транзакций», – сказал член совета директоров Bank of America Роберт Джексон.

По данным Bloomberg, средства из сомалийского банка уже переведены на несколько криптобирж, где злоумышленники конвертировали их в анонимные криптовалюты и обналичили в обменниках Колумбии, Конго и Украины.

Президент США Дональд Трамп пообещал взять на личный контроль расследование инцидента и заверил Иран, что Белый дом сделает всё возможное, чтобы привлечь виновных к ответственности. 

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


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