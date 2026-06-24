Надзорный орган МУС рекомендовал уволить Карим Хана

Дипломаты, входящие в надзорный орган Международного уголовного суда, пришли к выводу, что прокурор Карим Хан состоял в неподобающих сексуальных отношениях с младшей сотрудницей, и рекомендовали отстранить его от должности, пишет агентство Reuters.

Решение исполнительного бюро руководящего органа МУС послужит основанием для голосования по его судьбе, которое проведет Ассамблея государств-участников МУС в составе 125 членов в Нью-Йорке 24 июля. Для утверждения его увольнения необходимо как минимум 63 голоса из 125 государств-членов суда.

Сам Хан неоднократно отрицал какие-либо нарушения. Его адвокаты называют решение «незаконным, процедурно несправедливым и не подтвержденным доказательствами».

«Доказательства устанавливают вне всяких разумных сомнений, что прокурор (…) состоял в сексуальных отношениях с (потерпевшей)», – говорится в копии решения от 8 июня, цитируемой Reuters. Отношения начались в марте 2023 года и со временем обострились, причем в условиях такого дисбаланса власти сексуальные отношения в принципе не могли быть допустимыми.

В 27-страничном документе, предоставленном Reuters двумя независимыми источниками, говорится, что Хан совершил серьезное нарушение служебных обязанностей и серьёзный проступок. Согласно цитируемым в документе выводам, его поведение со временем усугублялось, что привело к сексуальному контакту с потерпевшей без ее согласия – в его кабинете, в его личной резиденции и во время выездных миссий.

Обвинения против Хана и выводы органа суда усугубили затяжной кризис в суде по военным преступлениям, который к тому же находится под санкциями США из-за расследований в отношении США и Израиля.

Сторонники Хана высказывали мнение, что он стал политической целью из-за выданных в 2024 году ордеров на арест израильских должностных лиц в связи с действиями Израиля в войне в Газе.

США ввели санкции против 11 судей и прокуроров МУС, включая Хана, ссылаясь на выданные МУС ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньягу и бывшего министра обороны Йоава Галанта, а также на прошлое расследование в отношении американских военных в Афганистане.

Ордера на арест останутся в силе даже в случае увольнения Хана, поскольку они были подтверждены судьями МУС. Заместители Хана руководят прокуратурой с момента его добровольного отпуска в мае прошлого года.

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