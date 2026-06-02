 

Трамп опроверг сообщения о прекращении переговоров с Ираном

02.06.2026, 19:30, Разное
Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social опубликовал опровержение сообщений о том, что американо-иранские переговоры прервались несколько дней назад.

«Переговоры между нами идут непрерывно – четыре дня назад, три дня назад, два дня назад, вчера и сегодня», – написал Трамп.

Президент также раскрыл содержание своего послания Тегерану: «Пришло время, так или иначе, заключить сделку. Вы занимаетесь этим 47 лет, и это больше не может продолжаться».

