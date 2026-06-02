Демонстрация в Кении против стационара для зараженных Эболой американцев, есть жертвы

Два человека погибли в кенийском городе Наньюки в ходе демонстрации протеста против возведения медицинского изолятора, предназначенного исключительно для инфицированных Эболой граждан США.

Один из них был застрелен в районе аэропорта, где проходила демонстрация, второй умер от ран в местной больнице. По словам общинных лидеров, это был торговец, направлявшийся домой после того, как закрыл свой бизнес.

В Кении еще не зафиксировано случаев заболевания. Местные жители опасаются, что госпитализация в стране инфицированных, доставленных из других стран, вызовет вспышку заболевания. Недовольны они и тем, что стационар предназначен для американцев и работать там будут только американский персонал.

Президент Кении Уильям Рутто сообщил, что решение о создании стационара было принято им по просьбе президента США Дональда Трампа. «Это было решение помочь друзьям, которые уже 30-40 лет стоят с нами плечом к плечу», — заявил он.