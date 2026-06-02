На период проведения ПМЭФ в Петербурге запустят секретную линию метро

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в эфире «Пятого канала» объявил о вводе во временную эксплуатацию 5 станций метро, построенных в конце XIX века во время царствования Николая II.

«Это секретная подземка, которая была совершенной случайно найдена 5 лет назад во время реконструкции тепломагистрали. Мы потихоньку её реставрируем, но на время экономического форума запустим движение в ограниченном режиме», – сказал глава Северной столицы.

Петербуржцы и жители города на Неве смогут воспользоваться дореволюционным метро с 3 по 6 июня включительно, после чего оно будет закрыто для завершения ремонта. Запустить «царский метрополитен» планируется в конце 2027 года.

«По сути это будет музей той России, которую мы потеряли; той России, от которой камня на камне не оставили большевики», – пообещал Беглов.

