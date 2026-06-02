Суд согласился с председателем гордумы Самары, утверждавшим, что недвижимость во Флориде на него записали масоны и евреи

Самарский областной суд полностью удовлетворил иск главы городской думы Никиты Гольдштейна о защите чести и достоинства, признав изложенную им версию о происхождении зарубежной недвижимости единственно верной.

В ходе заседаний, проходивших в закрытом режиме, суд установил, что несколько объектов элитной недвижимости в Майами были оформлены на господина Гольдштейна без его ведома и согласия. Ответчиками по делу проходили неустановленные лица, обозначенные в материалах как «представители международного масонского лобби и ряда еврейских организаций».

Согласно мотивировочной части решения, злоумышленники действовали с целью дискредитации безупречной репутации муниципального служащего. Судья отметил, что представленные стороной истца доказательства – показания свидетеля, видевшего подозрительных людей в фартуках возле нотариальной конторы – не оставляют сомнений в заговоре. По версии следствия, риелторы-заговорщики намеренно вписали фамилию Гольдштейна в документы купли-продажи, используя древние каббалистические методы подделки подписей. Сам Никита Гольдштейн в ходе процесса неоднократно подчеркивал, что узнал о наличии у него виллы с бассейном только из публикаций в оппозиционных Telegram-каналах.

«Я благодарен судье за торжество здравого смысла, – заявил Никита Гольдштейн после оглашения вердикта. – Эти люди думали, что если они впишут мою фамилию в свои свитки и ударят молоточком на собрании ложи, то порядочный чиновник из Самары окажется владельцем поместья во Флориде. Судья правильно указал, что я стал жертвой древнего ритуала, а не организатором коррупционной схемы. Отдельно хочу подчеркнуть: к простым евреям, не состоящим в сговоре с масонами, я отношусь с глубочайшим уважением, если таковые вообще существуют».

