 

Под давлением собственной партии Трамп отказался от создания фонда для участников штурма Капитолия

02.06.2026, 11:00, Разное
  Поддержать в Patreon

Президент США Дональд Трамп отказался от намерения создать специальный фонд для выплаты компенсаций участникам штурма Капитолия 6 января 2021 года, которые пытались сорвать провозглашение Джо Байдена 46-м президентом США.

Фонд, сумма которого должна была составить 1,8 миллиарда долларов, официально должен быть предназначен для «жертв политических преследований». Его создание стало частью урегулирования иска Трампа против Федеральной резервной системы. Политик обвинил IRS в публикации его финансовой отчетности и потребовал компенсации в 10 миллиардов долларов.

В рамках соглашения иск был отозван, однако министерство юстиции 1 июня сообщило, что выполнит решение суда, запрещающее деятельность фонда. Это стало результатом давления со стороны республиканских конгрессменов и сенаторов, пригрозивших торпедировать создание фонда, сочтя выплату компенсаций участникам волнений неподобающей.

Согласно сообщениям СМИ, спикер Палаты представителей республиканец Майк Джонсон встретился 1 июня в Овальном кабинете с Трампом и убедил его пересмотреть позицию. Через несколько месяцев в США пройдут промежуточные выборы в Конгресс, и непопулярный президент является для республиканцев серьезной проблемой.

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

02.06 / Древнеегипетский флакон с подводкой для глаз заставил пересмотреть представления о внешности римских легионеров

02.06 / На отношение к цифровому государству повлияли не только удобство, но и эмоции

02.06 / Roughridge Highcountry — компактная походная кухня для суровых условий

02.06 / Археологи нашли первое свидетельство насилия над женщиной у лангобардов 

02.06 / Великобритания запретила въезд двум американским противникам Израиля

02.06 / Эррол Маск примет участие в программе «Беременна в 16»

02.06 / Сверхмассивные черные дыры назвали крупнейшим производителем планет во Вселенной

02.06 / Премьер-министр Канады — «Мы не справились с защитой евреев»

02.06 / Неандертальская ДНК сделала человека уязвимее к хроническим вирусам

02.06 / В преддверии открытия посольства — глава МИД Израиля прибыл с визитом на Фиджи

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике