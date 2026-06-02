Под давлением собственной партии Трамп отказался от создания фонда для участников штурма Капитолия

Президент США Дональд Трамп отказался от намерения создать специальный фонд для выплаты компенсаций участникам штурма Капитолия 6 января 2021 года, которые пытались сорвать провозглашение Джо Байдена 46-м президентом США.

Фонд, сумма которого должна была составить 1,8 миллиарда долларов, официально должен быть предназначен для «жертв политических преследований». Его создание стало частью урегулирования иска Трампа против Федеральной резервной системы. Политик обвинил IRS в публикации его финансовой отчетности и потребовал компенсации в 10 миллиардов долларов.

В рамках соглашения иск был отозван, однако министерство юстиции 1 июня сообщило, что выполнит решение суда, запрещающее деятельность фонда. Это стало результатом давления со стороны республиканских конгрессменов и сенаторов, пригрозивших торпедировать создание фонда, сочтя выплату компенсаций участникам волнений неподобающей.

Согласно сообщениям СМИ, спикер Палаты представителей республиканец Майк Джонсон встретился 1 июня в Овальном кабинете с Трампом и убедил его пересмотреть позицию. Через несколько месяцев в США пройдут промежуточные выборы в Конгресс, и непопулярный президент является для республиканцев серьезной проблемой.