 

Великобритания запретила въезд двум американским противникам Израиля

02.06.2026, 9:30, Разное
Великобритания отказала во въезде двум американским политическим комментаторам турецкого происхождения – Ченку Уйгуру и его племяннику Хасану Пикеру. Уйгур и Пикер заявили, что это связано с их антиизраильской позицией.

«Разрешение на въезд этим лицам было отменено, поскольку их пребывание на территории Великобритании не служит интересам общества», – говорится в заявлении министерства внутренних дел. Израиль в этом заявлении не упоминается.

«Мне запретили въезд. Я попытался вылететь в Лондон, чтобы выступить на фестивале SXSW, а также в Оксфорде. Но меня запретили за критику Израиля. Похоже, свободе конец. Западных граждан подавляет правительство по просьбе другой страны», – написал Уйгур.

«Все по требованию Израиля. Запад предает «либеральные ценности» во имя геноцидального фашистского иностранного правительства. Скоро мы все будем Израилем», – сообщил Пикер, неоднократно выступавший в поддержку ХАМАСа.

