Премьер-министр Канады — «Мы не справились с защитой евреев»

Премьер-министр Канады Марк Карни объявил о создании нового консультационного совета, предназначенного для борьбы с антисемитизмом и другими формами ненависти. Заявление было сделано во время посещения политиком синагоги Holy Blossom Temple в Торонто.

«По всей Канаде, антисемитизм достиг уровня, не виданного со времен Второй Мировой войны. Две трети преступлений на почве религиозной ненависти в минувшем году были направлены против евреев», – заявил Карни. Евреи составляют 1% от населения Канады.

Он напомнил о нападениях на евреев и еврейские организации, сказав, что среди антисемитских инцидентов были обстрелы школ, поджоги синагог, нападения на общинные центры, еврейские бизнесы, а в университетах подвергались избиению еврейские студенты.

«Ужас и позор глобальны, но мы должны действовать на местном уровне. И эти действия начинаются с признания: гражданское общество Канады не справилось с защитой евреев», – признал он. Глава правительства отметил: необходимы жесткие и целенаправленные действия.

На рассмотрении канадского Сената находится уже принятый нижней палатой закон, который усилит охрану мест отправления культа, школ и общинных центров, а также выделит преступления на почве ненависти в отдельную статью. На это предусмотрены ассигнования в десятки миллионов долларов.