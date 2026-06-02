 

ВСУ — ночью перехвачены 40 из 73 ракет, 602 из 656 БПЛА, есть жертвы. МО РФ — сбиты 148 беспилотников

02.06.2026, 8:00, Разное
Генштаб ВСУ сообщает, что ночью 2 июня 2026 года российские военные выпустили по Украине 73 ракеты (8 противокорабельных ракет 3М22 «Циркон», 33 баллистические ракеты «Искандер-М», 27 крылатых ракет Х-101, 5 крылатых ракет «Калибр») и 656 БПЛА-камикадзе и беспилотников других типов. Украинские ПВО заявляют о перехвате 40 ракет и 602 БПЛА, запущенных российскими военными. Зафиксированы попадания 33 ракет и 33 ударных БПЛА в 38 локациях, а также падения фрагментов в 15 локациях. Причинен ущерб в Киеве, Днепропетровской, Черниговской и Харьковской областях. Есть убитые и множество раненых, в их числе дети.

Минобороны РФ заявляет, что ночью 1 июня на территории Российской Федерации были перехвачены 148 украинских БПЛА самолетного типа (сколько перехватить не удалось, не сказано). Перехваты осуществлялись над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской областей, а также над Краснодарским краем, Крымом и над акваториями Азовского и Черного морей. Были атакованы Ильский НПЗ в Краснодарском крае и ООО «Мелзавод ЭГА» в Алексеевке (Белгородская область). Сведения о причиненном ущербе уточняются.

Атаки БПЛА с обеих сторон продолжаются.

