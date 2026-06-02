Армия РФ нанесла массированный ночной удар по Украине — есть погибшие и десятки пострадавших

В ночь на 2 июня российская армия нанесла массированный комбинированный удар по Украине с применением ракет и ударных беспилотников. Под атакой оказались Киев, Днепр, Харьков и другие города. По данным местных властей и украинских спасательных служб, в результате ударов есть погибшие, десятки людей получили ранения.

В Киеве, по данным мэра Виталия Кличко, по состоянию на 06:20 было известно о четырех погибших и более 50 пострадавших, среди раненых есть дети. Не менее 35 человек были госпитализированы.

Повреждения зафиксированы в нескольких районах столицы Украины. В Дарницком районе, по предварительным данным, из-за падения обломков БПЛА возник пожар на территории автозаправочной станции. В Оболонском районе обломки упали на открытых территориях, в том числе рядом с детскими садами; также загорелся объект незавершенного строительства. В Шевченковском районе в результате падения обломков возник пожар в нежилом трехэтажном здании, были повреждены фасад и крыша девятиэтажного жилого дома. В 24-этажный жилой дом попали обломки, пожар возник на уровне четвертого и пятого этажей. Кроме того, в районе горели еще два нежилых помещения. В Святошинском районе после попадания обломков произошло возгорание на первом этаже пятиэтажного жилого дома, также загорелся объект нежилой застройки. В Подольском районе, по предварительным данным, в результате повторного попадания ракеты в девятиэтажный жилой дом произошло частичное обрушение конструкций. Обломки также упали на крышу другого девятиэтажного дома, вызвав пожар и повреждение окон. В Голосеевском районе были разрушены второй и третий этажи поликлиники, на открытой территории горели автомобили. В Соломенском районе обломки попали в верхние этажи 15-этажного жилого дома; в 24-этажном доме пожар возник на уровне седьмого-восьмого этажей. Также сообщалось о пожарах на территории нежилой застройки и, предварительно, в двух частных домах.

Reuters со ссылкой на украинские власти сообщает, что в Днепре в результате российской атаки погибли четыре человека, еще 16 получили ранения. Повреждены жилые здания, автомобили и детская площадка. В Харькове, по данным городских властей, в результате ударов ракетами и дронами пострадали 10 человек, среди них ребенок.

Президент Украины Владимир Зеленский накануне предупреждал о подготовке Россией новой масштабной атаки и призывал жителей внимательно реагировать на сигналы воздушной тревоги. Ранее Москва заявляла о намерении наносить «систематические удары» по объектам в Киеве, которые РФ связывает с украинскими военными и центрами принятия решений.