Трамп заявил о прекращении огня в Ливане — «Израильская армия не войдет в Бейрут»

Президент США Дональд Трамп сообщил после телефонного разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу: политики договорились о том, что израильская армия не войдет на Бейрут, а войска, начавшие наступление, повернули обратно.

«Также, через высокопоставленных представителей, мы провели хорошую беседу с «Хизбаллой». Они согласились на прекращение огня – Израиль не будет атаковать их, а они Израиль», – добавил Трамп в социальной сети Truth.

Израильский источник подтвердил, что по просьбе США Израиль отказался от удара по расположенному на юге Бейрута району Дахия – оплоту «Хизбаллы». Ранее сообщалось, что американцы согласились на такой удар. Возможно, первоначальное заявление было сделано для оказания давления на группировку.

Ливанские власти сообщили американским представителям, что «Хизбалла» дала согласие на прекращение огня и она готова воздержаться от ударов по Израилю, если ЦАХАЛ воздержится от атаки Дахии. Неясно, распространяется ли прекращение огня на израильские войска, находящиеся на ливанской территории.

В интервью телеканалу NBC американский лидер заявил: ему неизвестно о том, что Иран прекратил переговоры с США, но не исключил, что информация соответствует действительности: «Мне кажется, мы слишком много говорим. Помолчать будет очень полезно».

Однако некоторое время спустя в социальной сети Truth президент США сообщил, что переговоры с Исламской республикой Иран продолжаются и идут интенсивно.