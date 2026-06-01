«Ходят под окнами, кричат «Зиг хайль» по-армянски»: в программе Киселёва рассказали о скинхедах Пашиняна

В воскресном выпуске программы «Вести недели» Дмитрий Киселёв заявил, что армянский премьер-министр Никол Пашинян сформировал личный отряд скинхедов и готовится терроризировать россиян в Армении. В подтверждении этих слов было показано анонимное интервью с жительницей республики, которая сама видела боевиков возле своего дома.

По словам 29-летней россиянки, пребывающей сейчас в Ереване, все армянские скинхеды поддерживают премьера и «рассчитывают, что он вступит в Евросоюз и им разрешат открыто заниматься всяким нацизмом».

«У себя под окнами прямо видела громко разговаривающих неонацистов. Они пока ещё шифруются, не носят специальную одежду свою, но на лицах и так у всех всё написано, – пожаловалась она. – Очень много раз они что-то выкрикивали, когда шли на стадион. Я не знаю, что конкретно кричали, потому что они принципиально не по-русски кричат, но думаю, что это было «Зиг хайль» по-армянски – там у них такая экспрессия, такие гримасы характерные, что сразу всё понятно».

Как подытожил сам ведущий, Армения сейчас стоит перед «поистине цивилизационным выбором», но ещё бо́льшая ответственность лежит на странах ОДКБ, которые «должны поддержать армян в их борьбе с Пашиняном и его нацистской сворой и не дать государству свернуть с пути народной демократии».

—