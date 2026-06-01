 

Уловка «полоски зебры» не спасает от похмелья, но в целом полезна

01.06.2026, 14:15, Разное
По итогам прошлого года уже 34 % британцев признались, что начали практиковать лайфхак под названием «полоски зебры» при употреблении алкоголя. Это особенно важно в свете того, что социальное употребление спиртного в стране считается нормой, а в некоторых опросах до 84 % взрослых сообщали, что пьют алкоголь хотя бы изредка. Большинство опрошенных согласны с тем, что новая уловка помогает им облегчить похмелье, хотя медики и ученые говорят, что надежных доказательств этому нет.

Для британцев выпивка в компании является частью социальной культуры – на человека без стакана в руке остальные будут смотреть косо. Поэтому был придуман лайфхак с чередованием употребления спиртного и воды/газировки. Отсюда и название «полоски зебры», сначала крепкий напиток, потом нейтральный. Это позволяет не выделяться в толпе, снизить скорость опьянения и улучшить самоконтроль.

Дополнительный бонус – снижение финансовых затрат на спиртное в течение вечера. Кроме того, алкоголь и пиво в особенности является сильным мочегонным средством, чтобы приводит к дегидратации организма. А дополнительные порции воды частично компенсируют это. Если в качестве «полосок» используется газированная вода, то она ускорит всасывание алкоголя в кровь, что приведет к быстрому опьянению – в итоге человек «отключится» быстрее, а выпьет меньше.

Однако на тяжесть похмелья ничего из этого не оказывает прямого воздействия. Но стоит отметить, что похмелье до сих пор является своего рода загадкой для науки – изучены только отдельные его аспекты, но не явление в целом. Закономерно, что чем меньше человек выпьет, тем легче ему будет перенести похмелье, а потому тактика «полосок зебры» работает. Но вовсе не гарантирует, что с утра не будет плохо, если накануне вечером было очень хорошо.Источник &#8212 The Conversation

