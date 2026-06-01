Во Франции напечатали 12-квартирный дом за 34 дня

Во Франции недавно был завершен крупнейший в Европе многоквартирный дом, построенный с использованием 3D-печати бетоном. Здание включает 12 полноценных квартир, которые будут сдаваться как социальное жилье. Печать строительной оболочки заняла всего 34 рабочих дня, а процесс контролировали всего три оператора.

Автором проекта выступили девелопер Plurial Novilia и бюро HOBO Architecture. Промышленную печать выполнили специалисты PERI 3D Construction, используя установку COBOD BOD2. Интересно, что похожий по характеристикам соседний объект, возведенный классическими методами, строился на три месяца дольше.

Остальные этапы строительства — устройство крыши, установка оконных блоков и прокладка инженерных коммуникаций — начались в марте 2025 года и завершились в начале 2026-го. Сложные геометрические формы, которые при традиционном подходе потребовали бы значительных затрат на опалубку, здесь обошлись без дополнительных вложений. Производство бетона непосредственно на площадке дополнительно снизило выбросы, связанные с транспортировкой, а оптимизированная форма позволила сэкономить около 10 % объема бетонной смеси.

Жилая площадь дома составила 800 м², распределенных по трем этажам. В здании использована перлитовая изоляция, для балконов применены деревянные конструкции, а площадь фотоэлектрических панелей составила 500 м². Кроме того, смонтирована гибридная система «газ плюс тепловой насос» от Atlantic Systèmes, обеспечивающая примерно 60-процентную энергетическую автономность, что соответствует французским экологическим нормативам RE2020.

Все 12 квартир располагают собственным балконом. По имеющимся данным, этот дом может быть самым большим в мире многоквартирным зданием, построенным при помощи 3D-принтера. Партнеры рассчитывают закрепить успех в следующем проекте — строительстве дома примерно на 40 квартир с задействованием сразу двух установок 3D-печати.

Источник — Cobod